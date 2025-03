Croazia-Francia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Laaffronta lanell'andata dei quarti di finale diIl cammino dei Bleus dinella competizione riparte da Spalato, dove si gioca la sfida con la nazionale di. Il match di ritorno si disputerà domenica 23 marzo allo Stade de France.Le due squadre si ritrovano dopo sette anni in un turno ad eliminazione diretta: finale del Mondiale 2018, partita vinta per 4-2 dai francese. Nel mentre si sono affrontate altre quattro volte, ma sempre nelle fasi a gironi di Nations League.Chi passerà il turno in semifinale sfiderà una tra Spagna e Olanda.

Tutte le informazioni su Croazia-Francia:: Croazia-Francia: giovedì 20 marzo 2025: 20.45: UEFA TV: UEFA TV: Livakovic; Gvardiol, Caleta-Car, Sutalo; Perisic, Modric, Kovacic, Sosa; Sucic, Kramaric, Baturina.. Dalic.: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Guendouzi, Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Mbappé, Barcola.. Deschamps.- La sfida tra Croazia e Francia sarà trasmessa da UEFA TV, così come gli altri quarti di finale di Nations League, tramite l'app per smart tv.

In alternativa, basterà avviare il sito UEFA.tv su un pc/notebook/computer e collegarlo con un cavo HDMI al televisore.- Croazia-Francia sarà disponibile anche in diretta streaming scaricando l'app di UEFA.tv su dispositivi mobili come smartphone e tablet inserendo nome utente e password.In alternativa, si potrà vedere la partita di Nations League tramite il sito ufficiale di UEFA.tv disponibile su computer, notebook e pc.