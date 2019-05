Crotone-Benevento 1-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 47' Simy (C).



Crotone: Cordaz; Curado, Spolli, Vaisanen (11' Marchizza); Sampirisi (83' Milic), Zanellato, Barberis, Benali, Molina; Simy, Machach (65' Firenze). All. Stroppa.



Benevento: Montipò; Gyamfi, Volta, Caldirola, Letizia; Tello (69' Buonaiuto), Viola, Bandinelli; Ricci (57' Vokic); Coda, Armenteros (78' Insigne). All. Bucchi.



Arbitro: Sacchi.



Ammoniti: 31' Benali (C), 33' Coda (B), 54' Caldirola (B), 84' Viola (B), 84' Simy (C).



Espulsi: 36' Benali per doppia ammonizione (C).