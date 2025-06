AFP via Getty Images

Ct Italia: spuntano Tedesco e Benitez

Cristian Giudici

un' ora fa

L'Italia cerca un nuovo ct per la Nazionale dopo il divorzio con Luciano Spalletti. In alternativa a Gennaro Gattuso (incontrato ieri da Gianluigi Buffon) favorito su Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi, si pensa a un allenatore più esperto.



La Gazzetta dello Sport in questo senso fa i nomi di Domenico Tedesco, Rafael Benitez, Roberto Mancini e José Mourinho. Tedesco ha allenato Schalke, Spartak Mosca, Lipsia e Belgio. La decisione potrebbe arrivare nel fine settimana o all'inizio della prossima.



Gattuso sarebbe affiancato da Buffon, capo-delegazione e rappresentante del presidente Gravina, e da Leonardo Bonucci, oggi nello staff della Nazionale Under 20 di Corradi. Nell'Under 21, per intensificare i rapporti con la Nazionale, potrebbe entrare Andrea Barzagli, altro campione del mondo nel 2006.