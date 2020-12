Decisivo con il gol del 2-1 per la rimonta dell'Inter a Cagliari, Danilo D'Ambrosio ha parlato a InterTv al termine della gara.



PIU' DIFFICILE DEL SOLITO - "Indubbiamente. Sono convinto che questa squadra abbia sempre messo tutto e dato tutto per raggiungere la vittoria. In Serie A non è più nulla semplice, se ci mettiamo che tre giorni prima non avevamo raggiunto il primo obiettivo della nostra stagione, questa partita era più difficile del solito. Nonostante il campo sia andato in salita siamo riusciti a ribaltare la situazione, fare tre gol e portare a casa la vittoria".



GOL E DIFESA - "Anche se la mia carriera è iniziata in un'altra parte del campo sono un difensore a tutti gli effettil. Il difensore innanzitutto non deve far prendere gol, poi se in qualche occasione riesce a farli anche, tanto di merito e se porta i tre punti tanto meglio".



REAZIONE - "Sono d'accordo. Oggi a prescindere da chi avrebbe fatto gol, l'importante era portare a casa il bottino pieno per fare leva sul nostro percorso, sulle nostre consapevolezze. Se avessimo segnato due gol nel primo tempo non avremmo rubato nulla. Piurtroppo siamo andati in svantaggio ma siamo stati vogliosi e determinati a prenderci i tre punti".