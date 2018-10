Neanche a distanza di ventiquattro ore dal temine di Bologna-Torino l'amarezza per quel 2-2 finale, dopo che i gol di Falque e Baselli avevano portato i granata sullo 0-2 al Dall'Ara, non è ancora sparita: né tra i giocatori, né tra i tifosi. Negli ultimi anni, però, è capitato varie volte che la squadra granata si facesse rimontare quando la vittoria sembrava essere già in tasca.



Nello scorso campionato, sotto la guida di Sinisa Mihajlovic, il Torino fu raggiunto per due volte dagli avversari dopo essere andato sul 2-0: prima con il Verona, poi con la Spal. La stagione precedente capitò invece contro il Milan.