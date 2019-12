LEGGI TUTTO SU ILBIANCONERO.COM

La prima sconfitta stagionale o il secondo posto in classifica, rappresentano solo una punta dell'iceberg, una punta nemmeno troppo affilata perché non è adesso che si fanno i conti. Ma c'è qualcosa che non va,”: anzi, in fase di proposizione del gioco, il cambiamento è tangibile ben oltre l'antico discorso legato allo spettacolo. La Juve gioca a due tocchi, spesso di prima, tiene palla, con pazienza, aspettando il varco giusto con dei ritmi che salgono e scendono a seconda del momento e della benzina in corpo.