La Juventus continua a pianificare il suo futuro, con la certezza che servirà almeno un grande colpo in difesa. Quasi sfumato de Ligt - ormai a un passo dal Barcellona - , i bianconeri valutano altri profili. Tra questi, anche quello di Ruben Dias, centrale del Benfica. Il quotidiano portoghese Record riporta come la Juve sia in pole position per il classe '97, considerato una priorità. L'obiettivo ora è abbassare le richieste delle Aquile - i 60 milioni di euro della clausola rescissoria - per Ruben Dias, su cui c'è anche l'interesse di Manchester City e United.