Il Manchester United ha messo gli occhi su Olivier Giroud. Reduce da un ottimo Mondiale con la Francia, il bomber 36enne, svela il Times è finito nel mirino dei Red Devils, rimasti orfani di Cristiano Ronaldo in attacco. In tutto questo c’è il Milan, che si appende all’ex Chelsea per la rimonta scudetto. E che soprattutto ha intenzione di blindarlo almeno per un’altra stagione visto il contratto in scadenza il prossimo giugno.



SETTIMANE CRUCIALI - Giroud potrebbe diventare un’idea concreta dello United nel caso Ten Hag fallisse l’assalto a Joao Felix, in uscita dall’Atletico Madrid di Simeone. Al momento tra l’entourage del milanista e il club inglese non si è andato oltre un semplice sondaggio. La punta rossonera ha dato priorità al rinnovo con i Campioni d’Italia, e nelle prossime settimane è atteso un summit tra le parti per prolungare il matrimonio: la punta vorrebbe un rinnovo biennale, Maldini vorrebbe punta ad un annuale con opzione.