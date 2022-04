Certi amori non finiscono, come quello che, nonostante l'addio estivo di Lukaku in direzione Chelsea, lo legga ancora oggi all'Inter. Secondo quanto riportato dal Daily Express, la punta belga, non soddisfatta dalla situazione in maglia Blues ha chiamato negli scorsi giorni i dirigenti nerazzurri per provare a riproporsi e garantirsi la possibilità di un ritorno a Milano in vista della prossima estate.