Dalla Serie A alla Premier, quanto costano le maglie da calcio in Europa. Quella del Napoli è la più cara di tutte

. La stagione 2024/25 è entrata nel vivo, con le novità che riguardano anche ilSono ormai poche le società dei top cinque campionati d’Europa che non cambianoogni anno, anche per andare ad aumentare i propri ricavi visto che più di una ormai gestisce internamente le vendite dei prodotti. Non sono ovviamente le vendite delle magliette a ripagare gli acquisti dei grandi campioni (basti vedere ad esempio le cifre per Juventus, Napoli, Milan e Inter nei bilanci 2022/23, tutti club che gestiscono internamente la vendita dei prodotti da merchandising),

Secondo una ricerca di, infatti, considerando le magliette versione home delle società dei principali campionati continentali (versione base e senza alcun tipo di personalizzazione, acquistabili sugli store online ufficiali dei club),Si va in particolare da una media di 83,7 euro per le maglie delle squadre della Liga fino ai 95,4 euro delNumeri che crescono in maniera significativa guardando invece alla: in tal senso, infatti, il prezzo medio sale aa maglietta, dai 97 euro per ciascuna maglia tra i club della Liga spagnola fino ai 122 euro che i tifosi francesi possono spendere per una divisa di una squadra di Ligue 1, poco di più dei 121 euro per quelle della Serie A.

Un costo che ha un impatto per i tifosi. Basti pensare infatti che acquistare una maglia ha un impatto pari a circa il 3% in media se confrontato con lo stipendio medio mensile dei Paesi oggetto di analisi.numeri più alti rispetto agli altri campionati, in cui si va dal 3,9% della Liga fino al 2,8% della Bundesliga.. In particolare, infatti, analizzando il costo della singola maglietta (senza patch né personalizzazioni), emerge come nel 2016/17 una singola maglia costasse in media 74 euro: il prezzo in questi anni è salito del 21%, con un tasso di crescita annua di circa il 2%., mentre per la Serie A i prezzi sono saliti del 23% da 77,6 a 95,4 euro.

Nell’analisi, come detto, emerge comeSi va in particolare daifino ai 105 euro di Parma e Genoa, passando per i 133 euro di Inter e Lazio, i 130 euro della Roma, i 129 euro della Juventus e i 120 euro del Milan.per quanto riguarda i club italiani, considerando ad esempio il caso del, che nelle scorse settimane ha messo in vendita una maglietta diversa rispetto a quella che viene utilizzata in campo da Pohjanpalo e compagni al prezzo di 120 euro, senza la possibilità di personalizzazione quantomeno online.

Il, invece, è l’unico club che include il costo della patch Serie A tra i costi della personalizzazione:(il più alto tra i top 5 campionati, considerando i 7,5 euro della Ligue 1, i 7,3 euro della Premier, i 7 euro di media per i soli 5 club di Liga che non la includono già nella maglia e i 4 euro della Bundesliga), mentresolo in Premier League si spende di più (19,1 euro di media), rispetto ai 16,2 euro in Ligue 1, i 15,4 euro nella Liga e i 14,4 euro della Bundesliga.

considerando appunto la maglietta con tutte le personalizzazione:mentre giù dal podio troviamo Monaco (138 euro), Nizza e Olympique Lione (136 euro) a completare le prime posizioni., che si piazzano appena dietro a big come Real Madrid, Paris Saint-Germain e Manchester United.

All’opposto,, che completa costa poco meno di 80 euro (ma online non è disponibile la possibilità di personalizzare la maglietta). Guardando al valore invece completo, tra chi permette la possibilità di personalizzare completamente la maglia il costo più basso è quello della: con 80 euro un tifoso infatti può acquistare una divisa completa di nome, numero e patch varie.