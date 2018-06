Secondo quanto riportato da As, la candidatura di Massimiliano Allegri per la panchina del Real Madrid continua ad avanzare ed è persino più raggiungibile di Mauricio Pochettino, sul quale il presidente del Tottenham fa muro, e Jurgen Klopp, il cui ciclo al Liverpool è ben lontano dall'essere concluso. Per il quotidiano spagnolo il tecnico livornese può lasciare proprio in caso di chiamata dall'estero e il suo contratto fino al 2020 lo mette in posizione meno salda degli altri due candidati (l'argentino è legato agli Spurs fino al 2023, il tedesco ai Reds fino al 2022).