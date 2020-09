Marcelo, terzino sinistro del Real Madrid, piace a Inter e Juventus. Come scrive As, sia il club nerazzurro che quello bianconero hanno contatto l’entourage del mancino brasiliano, che parte alle spalle di Mendy agli occhi di Zidane, ma l’alto ingaggio dell’ex Fluminense blocca tutto.



Sempre secondo il quotidiano spagnolo, il classe ’88 era disposto ad ascoltare le offerte di Inter e Juventus, pronto a lasciare la Liga per volare in Serie A, ma il suo stipendio, da 8 milioni di euro a stagione, non è accessibile, a oggi, a nessuno dei due club italiani. Per questo i colloqui si sono interrotti.