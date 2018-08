Puà essere, giocatore classe 1991 del Bayern Monaco e della nazionale spagnola, il rinforzo giusto per il centrocampo della Juventus. Secondo Fichajes.com, le difficoltà nella trattativa per riportare Pogba a Torino possono spingere i bianconeri a fare un tentativo concreto per il giocatore del Bayern, che non avrebbe costi proibitivi. Ne sapremo di più nei prossimi giorni.