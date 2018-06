Jan Oblak può lasciare l’Atletico Madrid in estate. Ci sono infatti diverse squadre disposte a pagare i 100 milioni di euro della clausola di rescissione del portiere. Questo è il motivo per cui la dirigenza dei Colchoneros ha iniziato a monitorare il mercato dei portieri alla ricerca di un sostituto di Oblak. Secondo il portale spagnolo Elgoldigital, sul taccuino dei dirigenti del club spagnolo ci sono molti nomi, ma ce n’è uno in particolare che ha guadagnato molta forza negli ultimi giorni: quello di Samir Handanovic. Il portiere nerazzurro viene seguito da diverso tempo dall’Atletico Madrid e in caso di partenza di Oblak, sarebbe il primo nome sulla lista dell’Atletico per sostituire il suo connazionale.