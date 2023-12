Messi dentro quei due/tre giocatori per provare a vincerla, quando Gasperini si girava verso la panchina nella gara di ieri sera tra Atalanta e Sporting Lisbona vedeva solo ragazzini.. E neanche tra troppo tempo. Intanto il ragazzo sta facendo esperienza nell'Under 23 di Modesto, girone A di Serie C: sei partite - tutte da titolare, più una in Coppa Italia - e anche un gol decisivo contro il Lumezzane. Niente male per un difensore centrale. Gasp lo vede come braccetto, l'ha fatto allenare spesso in prima squadra ed è uno dei giocatori che sta tenendo sott'occhio per farlo debuttare. L'allenatore è un martello con Tommaso, mille consigli e suggerimenti dei quali fare tesoro. Sa che ha tra le mani un potenziale talento e non vuole sbagliare.- Il Del Lungo calciatore nasce a 4 anni in un oratorio di Firenze, pomeriggi interi in cortile. Ore e ore a calciare in porta.: un passo indietro alla Cattolica Virtus per poi finire in Serie D al Grassina. La squadra retrocede, ma Tommaso è uno dei pochi a salvarsi giocando sotto età (come se oggi un 2006 fosse titolare fisso in D): lo vogliono tante squadre, l'Atalanta affonda il colpo e lo porta in Primavera. Difesa a tre, braccetto destro: una sessantina di partite comprese quattro in Youth League, due contro il Manchester United di Garnacho ed Elanga.- Oggi è l'orgoglio di mamma Patrizia e papà Alessandro, il fratello maggiore Mattia - cresciuto anche lui alla Sales - una sorta di mentore col quale confidarsi., e inserire con le tempistiche giuste in prima squadra. Vietato sbagliare. L'ultimo pupillo di Gasperini è Tommaso Del Lungo, un nome da appuntarsi e ritirare fuori tra qualche anno.Ph: atalanta.it