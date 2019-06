Dopo l'addio di Vincent Kompany, approdato all'Anderlecht, David Silva diventerà molto probabilmente il nuovo capitano del Manchester City, in quella che sarà la sua ultima stagione con i Citizens. Lo spagnolo, infatti, ha annunciato che lascerà la squadra di Guardiola al termine della stagione 2019/2020. "Dopo dieci anni, sarà l'ultima stagione. Per me è stato abbastanza. Ora è il momento perfetto per lasciare" ha dichiarato ai microfoni di Cadena Ser. "Ho sempre detto che avrei giocato a Las Palmas, ma staremo a vedere cosa succede al termine della prossima stagione. Ora c'è anche la famiglia, dobbiamo considerare diverse cose".