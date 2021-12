(che in gergo tecnico si chiama «concurrency) che permette di far vedere anche lo stesso contenuto a due persone collegate a due device diversi ma con lo stesso account e lontane l’una dall’altra. Secondo quanto scrive Corriere.it la novità, circolata come indiscrezione a novembre che i tifosi temevano potesse essere applicata già nel campionato in corso,L’unica possibilità per condividere l’abbonamento a Dazn sarà «in famiglia», collegando due device alla medesima rete fissa nella stessa casa, per esempio il papà davanti alla tv e il figlio sullo smartphone. La visione condivisa sarà possibile soltanto all’interno della stessa famiglia (quindi se gli utenti sono connessi alla stessa rete fissa Ip, ossia sostanzialmente sono nella stessa casa).La conferma dello stop alla doppia utenza è arrivata da Veronica Diquattro, Chief revenue officer Europe e Ceo per l’Italia e la Spagna della piattaforma, che ha parlato a Milano Finanza. «Le nostre condizioni di servizio stabiliscono chiaramente che l’abbonamento è personale e non cedibile,Un cambiamento sarà quindi possibile ma in futuro, probabilmente dalla prossima stagione»Il prezzo dell’abbonamento mensile a Dazn è di 29,99 euro. Con questo tipo di abbonamento è possibile guardare tutti i contenuti compresi documentari, serie e prodotti Originals . Nell’offerta però viene specificato che è «doppia» proprio in riferimento ai due device disponibili. «Con un’unica sottoscrizione, inoltre, Dazn praticamente si sdoppia: potrai guardare due contenuti — uguali o differenti — allo stesso momento e su due dispositivi diversi», recita il claim.(stesso account mail, ma più apparecchi collegati contemporaneamente) pNetflix per esempio costa 7,99 euro al mese per un dispositivo, 12,99 euro per due dispositivi, 17,99 euro per quattro. Quindi per vedere il contenuto da due apparecchi in case diverse non si paga il doppio ma meno, e così via: se si condividono i contenuti su tre dispositivi non si paga il triplo ma meno. Quanto sarà questo «meno» lo si saprà quando Dazn avrà annunciato la formula dedicata alla prossima stagione.