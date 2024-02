Dazn, nuova offerta: cinque mesi di sconto, tutte le condizioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Tutta la Serie A su Dazn

GUARDA SU DAZN

Mancano 5 mesi alla fine della stagione del campionato di Serie A, di tutti i campionati nazionali e, evidentemente, anche delle coppe internazionali come Champions League, Europa League e Conference League. E proprio per questo motivo l'emittente OTTche trasmette tutti e 10 gli incontri stagionali del nostro campionato ha lanciato in questi giorni una nuova offerta dedicata però a tutti gli ex-abbonati.Per tutti coloro che sono stati abbonati o che hanno messo in pausa il proprio abbonamento la promozione prevedegrazie alla collaborazione con Infinity+ (che ha in eslcusiva online tutte le partite tranne quella trasmessa da Amazon).- L’offerta, si legge in una nota di DAZN, è "valida fino al 15 febbraio solo per account attivati o riattivati con il piano di abbonamento mensile DAZN Standard annuale con pagamento dilazionato. Al termine dei primi cinque mesi, l’abbonamento si rinnova alle condizioni economiche in vigore a tale data".