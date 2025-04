De Bruyne, ufficiale: "Lascio il Manchester City"

, 34 anni il prossimo 28 giugno, ha annunciato sui propri canali social ufficiali:. Quel giorno è arrivato, e meritate di sentirlo da me per primi. Il calcio mi ha portato da tutti voi, e in questa città. Inseguendo il mio sogno, senza sapere che questo periodo avrebbe cambiato la mia vita.Suri, Rome, Mason, Michele e io siamo più che grati per ciò che questo posto ha significato per la nostra famiglia. Manchester sarà per sempre sui passaporti dei nostri figli e, cosa ancora più importante, nei cuori di ognuno di noi.Con affetto, KDB".

Arrivato nel mercato estivo del 2015: una Champions League, un Mondiale per club, 6 Premier League, 2 coppe d'Inghilterra, 5 coppe di lega inglese e 3 Supercoppe inglesi. FinoraIl futuro di Kevin de Bruyne può essere fuori dall'Europa: in Arabia Saudita o negli Stati Uniti.