Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è il nuovo proprietario del Bari e la Gazzetta dello Sport spiega con quale piano: "Consegnato in un dossier di 35 pagine, il progetto ha respiro triennale. Tre milioni per la prima stagione in D, investimenti a crescere per il successivo biennio, restyling profondo dello stadio San Nicola, un ruolo per il fedele e prezioso Edy Reja, otto formazioni giovanili, l’acquisizione della Pink Bari per rilanciare il settore femminile, strategie di marketing sul modello di quelle (di successo) del Napoli, una serie di iniziative collaterali per costruire quell’asse tra Napoli e Bari che dovrebbe formare il polo con cui De Laurentiis andrà all’attacco dello strapotere calcistico del Nord"