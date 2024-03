De Laurentiis: super premio per battere il Barcellona. Il motivo? Beffare la Juve per il Mondiale per Club

Il Napoli o meglio il suo presidente e patron Aurelio De Laurentiis le sta provando tutte per assicurarsi la qualificazione al prossimo Mondiale per Club Fifa 2025 che significherebbe un'esplosione di introiti diretti ed indiretti per le casse del club. Gli azzurri si stanno giocando con la Juventus il secondo posto a disposizione per le squadre italiane e oltre alla già celebre ipotesi di una battaglia legale per escludere i bianconeri, al gruppo allenato da Francesco Calzona rimane ancora la carta dei risultati sportivi.



Ottenendo il passaggio del turno con una vittoria e trovando almeno un'altra vittoria negli eventuali quarti di finale, infatti, il Napoli sorpasserebbe nel ranking di accesso al torno la Juventus che invece, essendo stata esclusa da tutte le coppe in questa stagione, è ferma e non può ampliare il proprio bottino di punti.



E secondo la Gazzetta dello Sport per "incentivare" i propri calciatori, il patron De Laurentiis ha stanziato un premio passaggio del turno contro il Barcellona da addirittura 10 milioni di euro. Cifre molto alte, ma che sarebbero da considerare come ridotte prendendo in considerazione il montepremi in palio per l'accesso ai danni della Juventus al prossimo ricchissimo Mondiale per Club.