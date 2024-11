De Zerbi in difficoltà col suo Marsiglia, sotto 3-0 in casa a fine primo tempo: in gol Traoré, ex Napoli

Redazione Calciomercato

, presentatosi a questa sfida valevole come anticipo dell'undicesima giornata del campionato di Ligue 1 francese al decimo posto in classifica.I gol portano le firme di Lassine Sinayoko al 10', Gaetan Perrin al 43' eal 45'. Dall'altra parte sono in campo altre due vecchie conoscenze della Serie A italiana: il terzino spagnolo Pole il centrocampista francese Adrien, arrivato a parametro zero dalla Juventus.

di Luis Enrique. In quell'occasione il Marsiglia era rimasto in dieci uomini per l'espulsione di Harit al 20'.