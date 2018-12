L'ex capitano della, Alessandro, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport alla vigilia del match tra i bianconeri e l', in programma questa sera alle 20.30 all'di Torino."È stata la più grande rivalità che ho vissuto. C’era anche il Milan, ovviamente, ma con Inter la sfida era più intensa per tanti motivi"."L’atmosfera purtroppo era guastata dalla focalizzazione su altri temi. Personalmente è stata una meraviglia potermi confrontare con lui in quell’anno in cui eravamo entrambi al top dal punto di vista fisico e mentale. Ronaldo fu motivo di grande stimolo"."Un'altra sfida? Quello di San Siro nel febbraio 2006: gol su punizione nel finale e debutto dell’esultanza con la linguaccia"."Sì, lo dico da un paio d’anni. La società è solida, l’allenatore conosce la A, la rosa è valida. Napoli? È giusto che ci provi. Carlo ha individuato il modo migliore per provare a colmare il gap: toglie alibi ad ambiente e giocatori e lavora sul piano mentale oltre che tecnico-tattico. Ma è chiaro che solo la Juve può perdere lo scudetto"."Se me lo aspettavo? Certo, perché la Juve è l'ambiente ideale per un fuoriclasse con la sua mentalità"."Sono molto felice per la sua crescita. Paulo ha le qualità per fare tutto. Ci sono analogie con il mio percorso e naturalmente delle differenze. Molto dipende anche dal contesto, dall'organizzazione di gioco. Dybala potrebbe anche essere lasciato libero di fare il... Dybala"."Fa parte proprio della categoria dei grandi centravanti. E va sfruttato per quello che può dare: lui è un uomo d'area come Inzaghi, Trezeguet, Vieri. E segna sempre"."La fascia al braccio gli sta molto bene. È l'ultimo superstite della B, ha completato quel percorso. E la fascia gli giova, ha fatto la miglior partenza di sempre. Incarna le ambizioni, la mentalità, i pensieri della Juve"."È più di un semplice obiettivo. La Juve ha dimostrato che quando vuole vincere, vince".