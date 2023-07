Nel 2018 era annoverato tra i giocatori più costosi del mercato di allora, con quasidi valore di mercato.era una nuova stella destinata a brillare, targata “Tottenham”, e plasmata da. Quando il talento è puro, è facile distinguerlo. Il ragazzo nelle file del Milton Keynes Dons fa scintille, tanto da contribuire alla promozione in Championship l’anno successivo. Ma nella stagione a venire il calciatore ha già il destino segnato. Dal settembre 2015 sul petto avrà lo stemma del, con cui sette mesi prima ha firmato un contratto di cinque anni. Nel corso della prima stagione con gli Spurs, in tutte le competizioni, colleziona 46 presenza, 10 gol e 11 assist.. Nelle tre stagioni successive si conferma un talento cristallino. Poi i numeri iniziano a calare. Nella sua ultima stagione in Inghilterra, spezzata tra Londra e Liverpool (a gennaio è andato all’Everton) colleziona solo 2 gol. Quindi la cessione in prestito al Besiktas, poi il buio.- Ci sono stati giorni in cui la figura di Dele Alli è passata dallo spietato tribunale dei social. È successo dopo che il giocatore è stato immortalato in alcune foto compromettenti,. Per gli appassionati di calcio è stato uno shock scorgere un gioiello simile in una tale situazione. Dopo il silenzio, ecco l’uscita allo scoperto con dichiarazioni che non passano inosservate: “. Sono stato mandato in Africa per imparare la disciplina e poi sono stato rimandato indietro.. Una persona anziana mi ha detto che non avrebbero fermato un bambino in bicicletta, quindi andavo in giro col mio pallone e sotto tenevo la droga.. Sono stato adottato da una famiglia fantastica”. Boom. Il ragazzo si è lasciato andare nel corso di un’intervista concessa anel podcast Overlap.- Alli ha ammesso di aver avuto difficoltà a causa della notizia di un’operazione a cui avrebbe dovuto sottoporsi: “Quando sono tornato ho scoperto di aver bisogno di un'operazione.”. Poi il ringraziamento nei confronti della squadra che, a suo dire più gli è stata vicino: “perché sentivo che stavo perdendo la battaglia. L'Everton mi ha aiutato molto e gli sarò grato per sempre”. Dele Alli, all’età di 27 anni, ha fatto un passo avanti per riprendersi e uscire dal buio che da un momento all’altro può avvolgere chiunque. Chi ama il calcio e quindi la vita, spera di rivederlo presto a seminare il panico tra le difese.