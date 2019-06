L'ex difensore della Roma Traianos Dellas è intervenuto nel corso della trasmissione Bar Forza Lupi su Centro Suono Sport: "Seguo la Roma con grande affetto. In giallorosso mi sono trovato bene ed ho toccato il punto più alto della mia carriera da calciatore in un club. I tifosi sono straordinari, li ho sempre rispettati. Loro meritano una squadra che sia in grado di vincere ogni anno lo scudetto. Invece, alla Roma sembra sempre mancare qualcosa per fare il salto di qualità. Bisogna acquistare grandi giocatori, non perderli. E poi, ora che non ci sono più Totti e De Rossi, si devono creare nuove bandiere. Manolas? Ho visto Kostas ieri, ma non abbiamo parlato del suo futuro. Pochi mesi fa gli avevo detto di restare a lungo alla Roma e diventare una bandiera".