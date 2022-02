Diego Maradona junior parla a Calciomercato.com del rapporto con i fratelli: "Al netto di alcune cose che gestiamo insieme ben poco. Nessun vincolo umano. Anzi, con Dalma il rapporto è migliorato ma restiamo distanti. Con Gianna le cose vanno meglio, Diego Fernando è ancora troppo piccolo. Con il resto della mia famiglia in Argentina parlo. Non con tutti, ma sono problemi comuni ad altre famiglie. In questo non siamo speciali"