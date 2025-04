Domanico centrale goleador: l'addio a Napoli e Juventus, il sogno col Monza, Bonucci, Materazzi e un record da centrare

Ilprima squadra è rimasto aggrappato ad una flebile speranza per la corsa salvezza ma il progetto sportivo del club brianzolo potrà comunque contare per il futuro sugli investimenti fatti sul settore giovanile dove la formazioneallenata da Oscar Brevi sta portando a termine una stagione di buon livello e una salvezza quasi certa all'orizzonte davanti a formazioni più quotate come Bologna, Empoli e Udinese e duellando con club come Atalanta e Lecce. Fra i protagonisti di questa stagione c'è, la cui storia potrebbe presto profumare di Serie A.

nasce e cresce in provincia di Salerno in Campania e presto inizia a giocare a calcio prima nella squadra della sua città e poi nella Virtus Junior Napoli di Casola. Qui viene notato dagli scout delche nel 2017 lo portano subito nel settore giovanile Azzurro. La scintilla però non scatta e soltanto un anno dopo arriva l'addio con il passaggio alladove, in un solo anno,In quegli anni Domanico trova le prime(che non lascerà più fra alti e bassi dall'Under 15 all'Under 19) e grazie a questo alla fine nella corsa al suo cartellinoinserendolo nella formazione Under 16 un anno sotto età. L'avventura in bianconero non è delle più esaltanti, le sue caratteristiche si esaltano solo a tratti, lo spazio concessogli non è quello auspicato e una volta arrivato in Primavera, lui stesso definisce quel periodo un "periodo buio".

La Juventus nel gennaio 2024 decide di assecondare le sue volontà e lo lascia libero di partire in direzione Monza e qui, finalmente, Domanico ritrova tutto il suo potenziale. Giocando prima con l'ex-allenatore del Milan Primavera Lupi e oggi con Brevi trova spazio e continuità sia da braccetto in una linea a tre, sia da difensore centrale e, soprattutto, qui esplode ancheIn questa stagione fra goal di testa e rigori è già a quota 11 marcature (in 32 gare) e, con ancora 4 partite da giocare, il record per un difensore di 14 goal stagionali appartenente a Ryan(oggi al PSV Eindhoven ed ex-Sassuolo) è ampiamente alla portata.

Fisicamente è sempre stato più alto e prestante dei suoi coetanei, oggi tocca il, ma nonostante questo è molto abile tecnicamente al punto da pensare, più volte di cambiare ruolo e spostarsi a centrocampo.mentre nel monza studia le capacità in marcatura del campano come luiparagone che più piace è però quello con, non solo per la vena realizzativa, ma anche per la capacità di vincere contrasti e duelli aerei. Il punto debole? La velocità nel breve, ma come dice spesso: "Ci stiamo lavorando".

La stagione della prima squadra non è ancora del tutto compromessa e, di conseguenza, lanciare in prima squadra un giovane talento come lui potrebbe risultare un azzardo.per poi giocarsi una stagione intera nel calcio dei grandi. Lo deve a una persona speciale che non c'è più e, ogni volta che entra in campo e dopo essersi fatto il segno della croce, le dita puntate al cielo sono la conferma di questa volontà.