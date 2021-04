Gianluigie il, un rinnovo che tarda ad arrivare e che alimenta le voci di un futuro lontano daper il portierone rossonero. 8 i milioni di euro offerti da, 12 la richiesta del 99 milanista e del suo procuratore, Mino, per farlo diventare il secondo giocatore più pagato della Serie A alle spalle die il portiere più pagato al mondo.Sì, perché la richiesta di, cresciuto nel settore giovanile rossonero, alle prese con il secondo rinnovo di contratto in pochi anni,è superiore all'ingaggio percepito dagli estremi difensori top in Europa, comee Manuel, per citarne alcuni. Andiamo a scoprire la top 10 dei portieri più pagati al mondo., portiere del, pagato 80 milioni di euro nel 2018: percepisce un ingaggio da 5,5 milioni di euro a stagione.