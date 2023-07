Tijjani Reijnders è pronto a trasferirsi al Milan. Il ds dell'AZ Alkmaar, Max Huiberts, ha confermato a Noordhollands Dagblad: "Le sensazioni sembrano molto più positivo ora, sì. Ha il nostro permesso per parlare con il Milan. Se non l'ha già fatto... Non è ancora finita. ma Reijnders sta andando. Il Milan dimostra che lo vuole davvero. L'ultima conversazione con il Milan è stata una bella conversazione, ora siamo vicini".