Dumfries: "Theo non lo odio, ma non ci andrei mai a cena"

AFP via Getty Images

Nel corso della lunga intervista concessa a GDM il terzino dell'Inter e dell'Olanda,è tornato a parlare anche dei derby contro il Milan in cui, inevitabilmente, si è trovato diverse volte a battagliare anche oltre i limiti con il terzino sinistro del Milan,"Con lui sono sempre battaglie infuocate ma è normale che sia così in un derby. Io però non ho nessun problema con Theo. Ognuno di noi difende i colori del proprio club. Lui ama il Milan, io amo l'Inter ed è sempre bellissimo affrontarlo in campo perché con lui sono battaglie vere. Ci tengo però a precisare che non io provo nessun odio nei suoi confronti".

"Certo, non penso che andremo mai a cena insieme. Tre Theo e me c'è solo una rivalità sportiva, noi ci rispettiamo e questo è quel che conta. Io amo lo sport, le rivalità e la tensione delle partite"."E poi il derby di Milano è sempre una partita speciale. E questo tipo di duelli come quelli tra Theo e me sono nel DNA di queste partite, rendendolo speciali".