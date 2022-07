Un mese all'inizio della Serie A, un mese all'apertura dei giochi e. L'argentino resta senza squadra, nonostante fino a poche settimane fa l'approdo all'sembrava a un passo con Marotta a confermare i contatti.dove nel frattempo si è presentato, lui sì per porre la firma che ha sancito il ritorno in nerazzurro. L'arrivo del belga e le difficoltà nel separarsi da Sanchez hanno convinto l'Inter a frenare sulla Joya, sedotta e quasi abbandonata. Si è riaperta quindi la porta per la, complice anche il pressing di Mourinho che vuole un giocatore con quelle caratteristiche da piazzare alle spalle di Abraham. Dai giallorossi, tuttavia, sono arrivati solo interessamenti e non un'offerta formale:, anche perché l'affare sarebbe più percorribile con l'eventuale addio di Nicolò Zaniolo, corteggiato dalla Juventus.- Silenzio e attesa, mache nelle ultime ore ha perso anche, volato a Londra per firmare con il Chelsea. KK dopo, due pezzi da novanta andati via nel giro di poche settimane, due addii che hanno alimentato il malumore della piazza nei confronti di Giuntoli e di De Laurentiis., figlio del presidente azzurro, si è lasciato sfuggire una mezza apertura salvo poi correggere il tiro. E in effetti per il Napoli l'argentino è più che una mezza idea, tant'è che sul piatto può finire un, gli stessi proposti a Koulibaly per il rinnovo. Per dimenticare il senegalese e Insigne: un argentino al Maradona, Dybala può essere l'affare per rilanciare i sogni di Napoli.