D'Auria. Tifosa della squadra biancoceleste, si è spenta all'età di 77 anni per un male incurabile nella sua stanza di convento, in Via Monti della Farnesina a Roma.La notizia è stata data da Guido De Angelis nella serata dedicata all'ex attaccante biancoceleste Giorgio Chinaglia.Negli anni '90 è diventata celebre grazie alla sua presenza comecondotto sulla Rai prima da Fabio Fazio e poi da Simona Ventura.- La S.S. Lazio, con in testa il Presidente Claudio Lotito e la Dottoressa Cristina Mezzaroma, partecipa commossa alD’Auria, fervente religiosa ed orgogliosa

La sua casa famiglia ha donato solidarietà e speranza (come il nome della sua associazione) a molti giovani, detenuti, vittime della povertà e della violenza, ragazze madri e persone ferite da problemi sociali della nostra epoca., ma non cesserà di certo l’umanità dei suoi collaboratori nel proseguire ciò che ha creato.