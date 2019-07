Alle 8.20 di questa mattina, all'Ospedale Santo Spirito di Roma, è morto Andrea Camilleri. Lo scrittore siciliano era ricoverato dallo scorso giugno in seguito a una crisi respiratoria. 93 anni, papà del Commissario Montalbano, ma anche drammaturgo e interprete, scrisse il primo libro dedicato al commissario siciliano nel 1994: "La forma dell'acqua".



Dopo il secondo libro, Il cane di terraccotta, la storia di Salvo Montalbano doveva finire, con Camilleri che non voleva scrivere il seguito. Ma l'ebbe vinta l'editore Sellerio, con Montalbano che continuò a vivere. E continuerà a farlo, visto che anni fa Camilleri consegnò all'editore l'ultimo atto sulla vita del commissario, conservato in cassaforte con l'obbligo di pubblicarlo solo dopo la morte. Ultimo regalo del Maestro Camilleri, che oggi se n'è andato. Lui, scrittore per una promessa fatta al suo papà in punto di morte.