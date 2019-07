Premessa tecnica:Anzie per come stanno immaginando le loro prossime squadre. Per quanto Spalletti si sia sforzato (prima della rottura) nelle stagioni scorse spingendolo a integrarsi nella manovra,Il calcio di Sarri (anche se sembra ammorbidito dal passaggio alla Juve) non prevede un giocatore così. Se questo è un problema di principio, ce n’è un altro, ancora più difficile da risolvere, che riguarda il merito. Nei progetti del nuovo allenatore,Come diceva Ancelotti quando allenava il Real Madrid: “Il nostro schema preferito? Palla a Ronaldo e corriamo tutti ad abbracciarlo”. Con tutta la stima per Icardi, il paragone con Cristiano potrà reggere (forse) fra due o tre anni, quando lo juventino si avvicinerà alle 40 primavere, adesso nopostare il fenomeno da un lato per consegnare il centro dell’attacco a Maurito sarebbe un errore che la Juve non commetterà.Carlo Ancelotti dal ritiro di Dimaro: «Non mi focalizzerei su un profilo d'area di rigore, ma su uno che migliori la qualità della rosa». Possono bastare queste parole per spiegareIn caso di aut aut, la preferenza del tecnico, preferenza che sottoscriviamo in toto, è per. A meno che... A meno che De Laurentiis non stia pensando a una rivoluzione in attacco: ok per il colombiano, ma dentro anche Icardi con la cessione di Milik.I gol parlano nettamente a favore dell’interista: negli ultimi tre campionati di Serie A, Maurito ha segnato con l’Inter 64 gol in 97 partite; negli stessi tre campionati, il polacco (due volte infortunato seriamente) ne ha fatti 27 in 64 gare col Napoli. Ma Milik gioca, recupera, pressa, si muove su tutto il fronte offensivo, Icardi no. Milik è un giocatore d’attacco, Icardi è un attaccante e basta.. E’ un terminale, ma anche un rifinitore, un costruttore. Con l’argentino dovrebbe cambiare assetto e tipo di manovra, così il Napoli perderebbe quel vantaggio su cui oggi può contare, a differenza di Juve e Inter che hanno cambiato panchina e molti interpreti: la continuità del gioco.cerca un Napoli con più talento. Icardi, cannoniere straordinario, non appartiene a questa linea, anche se Carletto in passato ha avuto FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com