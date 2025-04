Getty Images

Ederson show con il Manchester City: settimo assist in carriera e primato in Premier League, poi si fa male

Paolo D'Angelo

22 minuti fa



Ederson nella storia. Con l'assist numero sette della propria carriera, messo a referto dal portiere brasiliano nella sfida tra il Manchester City e il Crystal Palace, il classe 1993 è diventato il portiere con il maggior numero di assist nella storia della Premier League.



Di questi sette, ben quattro passaggi vincenti sono arrivati in questa stagione del City. L'ultimo in ordine cronologico proprio oggi, per il compagno di squadra McAtee: lancio chilometrico del brasiliano per il centrocampista inglese e pallone in porta.



Non è, però, tutto oro quello che luccica per il portiere del City, che al minuto numero 71 è stato costretto a lasciare il terreno di gioco per un infortunio.