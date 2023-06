Il calciomercato è caratterizzato da sempre da dinamiche che possono cambiare da un momento all'altro. Un principio che si applica alla perfezione anche per la vicenda che ha come protagonistaIl centrocampista classe '99 del Sassuoloforte di un accordo sulla parola con l'ad emiliano Carnevali sulla valutazione del cartellino e i nomi delle eventuali contropartite tecniche,- Era previsto infatti nei prossimi giorni un vertice tra l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani, il capo dello scouting Geoffrey Moncada e l'agente del calciatore, Beppe Riso, che ha peraltro in mano pure la procura di Tonali.In giornata, la dirigenza del Sassuolo aveva incontrato pure il neo ds della Juve Giovanni Manna per fare il punto della situazione e valutare a loro volta i profili dei giovani talenti inseribili nell'affare per abbassare la valutazione compresa tra i 30 e i 40 milioni fissata dal Sassuolo (è bene ricordare che la Roma vanta un 30% sulla rivendita). Un incontro definito interlocutorio da ambo le parti e che ha ribadito l'inesistenza di un club avanti più di altri su Frattesi.- Conper dare il via al proprio mercato in entrata - Onana e Brozovic su tutti -Un interno di centrocampo con caratteristiche più verticali rispetto a quelle del giocatore in uscita e che, col probabile arrivo dalla Germania pure dello svincolato Kamada (non appena i suoi agenti si saranno registrati in Italia), consentirebbero a Stefano Pioli un passaggio stabile ad un centrocampo a tre.