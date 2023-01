- Ritrova da avversario la squadra che lo ha cresciuto. Con un paio di parate importanti permette all'Empoli di uscire con un punto dalla Dacia Arena,- Parte bene, nella ripresa fatica quando l'Udinese preme sull'acceleratore. Prestazione comunque nel complesso positiva. (Dal 92'- Vince il duello con il gigante Beto. Marcare il portoghese non era facile, lui lo fa benissimo.- Prestazione attenta e senza sbavature, il muro toscano regge fino alla fine.- Parte davvero forte, mettendo in difficoltà Perez. Quando l'Udinese si spinge in avanti lui arretra il suo raggio d'azione mettendosi in copertura e non lasciando spazi.- Doppio lavoro per lui questa sera. Bravo in fase di copertura, pungente quando si inserisce con e senza palla. (Dal 72'- Entra per dare una mano ai suoi in un finale vissuto in apnea).- Partita di grande sostanza. Concreto nelle due fasi.- Si fa cacciare per due gialli davvero ingenui. Rischia di buttare all'aria un'ottima partita della sua squadra.- Pronti, via trova il gol del vantaggio. Partita davvero importante, non solo per la rete segnata. Un 2003 davvero interessante. (Dall'82'- Cerca di non dare riferimenti svariando moltissimo e di sfruttare le ripartenze. Dialoga bene con Caputo. (Dal 72').- Appena arrivato riesce comunque a dare un grande contributo. Fa reparto da solo, è un punto di riferimento per i compagni. (Dall'82').- L'Empoli ingabbia l'Udinese e alla fine porta a casa un meritato punto su un campo davvero difficile. Catenacciaro è vero ma dopo aver trovato il vantaggio in avvio prova a difendere con le armi che ha disposizione il bottino.