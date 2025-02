Empoli-Milan: formazioni, dove vederla in tv e streaming

La semifinale di Coppa Italia è in cassaforte dopo il successo contro la Roma a San Siro, ora iltorna in campo in campionato e affronta l'allo Stadio Castellani nella 24esima giornata di Serie A.I rossoneri di Sergio Conceiçao hanno bisogno di punti per tenere viva la corsa Champions League: dopo il pareggio con l'Inter nel derby dello scorso turno di campionato, i punti in classifica sono 35 in attesa del recupero con il Bologna in programa a fine mese.I toscani di Roberto D'Aversa, invece hanno conquistato solo due punti nelle ultime otto giornate (pareggi con Venezia e Bologna) e hanno bisogno di punti per la lotta salvezza.

Tutte le informazioni su Empoli-Milan:: Empoli-Milan: sabato 8 febbraio 2025: 18.00: DAZN, DAZN 1: DAZN: Vasquez; Goglichidze, Marianucci, De Sciglio; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Cacace, Esposito; Colombo.. D'Aversa.

: Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez.. Conceiçao.- Nel Milan può esserci spazio dal primo per Joao Felix e Gimenez, torna Fofana e Musah potrebbe far rifiatare Reijnders. Nell'Empoli out Fazzini, Anjorin, Ismajli e Maleh: difesa da reinventare e davanti largo alla coppia Esposito-Colombo.- La sfida tra Empoli e Milan sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.- Empoli-Milan sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN tramite l'app per dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc. In alternativa basterà collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell'evento.- La telecronaca della partita sarà a cura di Riccardo Mancini e Marco Parolo.