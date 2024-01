Empoli-Milan: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Ritorna la Serie A, in scena con l’ultima giornata del girone di andata. Alle ore 12.30 di domenica 7 gennaio, il 19° turno prosegue con Empoli-Milan. Obiettivi diversi per le due formazioni: i toscani sono chiamati a cominciare a macinare punti per abbandonare il penultimo posto in graduatoria, rossoneri che, invece, cercano conferme al loro stato di forma per blindare il 3° posto e avvicinare la coppia di vetta Inter-Juventus.



DOVE VEDERLA – La gara sarà trasmessa in diretta TV e streaming su SKY (canale 251) e DAZN.



LE ULTIME - Andreazzoli con Caputo: Cancellieri in panchina. Per Pioli, due opzioni al centro della difesa: ancora Kjaer e Hernandez, con Florenzi a sinistra, oppure subito dentro Gabbia, con Theo in fascia, ipotesi al momento favorita. Chukwueze e Bennacer in Coppa d'Africa. Musah è tornato in gruppo, può giocare dal 1'. In campo o lui o Adli.



LE PROBABILI FORMAZIONI -



EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Walukiewicz; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Cambiaghi, Caputo. All. Andreazzoli



MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli