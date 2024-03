Eriksson allena il Liverpool Legends contro l'Ajax, esaudito il suo sogno ad Anfield: 'Non ci credo'

Sven Goran Eriksson realizza il suo sogno. L'allenatore svedese, che ha rivelato di recente di essere malato di tumore e che la malattia è in stato avanzato, ha allenato finalmente il Liverpool ad Anfield: il tecnico ex Lazio ha incontrato Klopp e ha guidato le leggende dei Reds contro quelle dell'Ajax in un match di beneficenza.



'PENSAVO FOSSE UNO SCHERZO' - Ai suoi ordini mostri sacri del calibro di Fernando Torres, Skrtel, Agger, Maxi Rodriguez, Sissoko, Babel e l'incubo del Milan Dudek, mentre nell'Ajax ci sono Davids, van der Vaart e Litmanen. Eriksson ha poi parlato di questa esperienza: "È un sogno per me. Non avrei mai pensato potesse accadere. Ho sempre sognato di allenare il Liverpool, ma non è mai successo. Quando mi è stato chiesto di prendere parte a questo evento pensavo fosse uno scherzo. Il fatto che sia un evento benefico, rende il tutto ancora più bello. Sono felice e mi sento fortunato, perché tutte le cose belle che ho fatto nel corso della mia carriera vengono celebrate mentre sono in vita. Questo non è normale: di solito una persona deve morire prima che la gente ricordi quanto di bello hai fatto in vita. Le mie condizioni? Il medico dice che non sto bene, ma mi sento molto bene. Ho quello che ho, so che è un cancro e che non si può curare. È una specie di lotta, ma non sto seduto in un angolo a piangere. Vivo nella vita come vivevo prima, o quasi. Le cure proseguono, ci sono alti e bassi ovviamente ma sono ancora in piedi".