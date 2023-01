Il caso estorsione che ha visto coinvolto Paul Pogba e che in negativo ha avuto fra il protagonisti il fratello Mathias Pogba, si arricchisce di un nuovo particolare. Dopo la scarcerazione proprio di Mathias e di Boubacar C., oggi secondo L'Equipe un terzo componente della banda, Mamadou M. è stato rilasciato dal carcere di Fleury Merogis ed è ora agli arresti domiciliari.



L'AVVOCATO - Mamadou M. vecchio conoscente d'infanzia di Pogba, è accusato di aver rubato 200.000 euro quando vivevano insieme in una villa vicino Manchester. "Questo secondo rilascio è un sollievo per il mio assistito che continuerà a lottare per dimostrare la sua innocenza", ha detto Steeve Ruben, l'avvocato di Mamadou M..