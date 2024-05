Euro 2024: Italia, quote da impresa per il bis. I bookmaker mettono l'Inghilterra in pole, inseguono Francia e Germania

Getty Images

Poco più di due settimane e sarà. Mentre la stagione dei club si avvicina alla conclusione e si attendono le liste definitive dei convocati, i bookmaker iniziano a guardare al torneo in programma in Germania. Secondo gli analisti di Planetwin365 è l'Inghilterra a partire in pole: il primo storico trionfo per gli uomini del ct Southgate, sfuggito tre anni fa in finale a Wembley, paga 4 volte la posta. Subito dietro la Francia vice campione del mondo, quotata fra 4,50 e 5 dagli esperti. Completa il podio la Germania padrona di casa, a 6,50 in lavagna. Se Spagna e Portogallo sono appaiate a 9, la conferma del titolo per l'Italia di Spalletti è proposta a 17 volte la giocata.

GIRONE - La strada per il secondo Europeo consecutivo degli azzurri inizia nel girone più difficile del torneo, dove la Spagna è in pole per il primo posto a 1,75, ma l'Italia segue a 3,25 davanti alla Croazia a 5,50 e l'Albania a 26.CAPOCANNONIERE - Per il titolo di capocannoniere si prospetta una sfida tra il bomber inglese Harry Kane e il francese Kylian Mbappè, capocannoniere dell'ultimo mondiale, entrambi a quota 6. Li seguono l'eterno Cristiano Ronaldo (miglior marcatore di Euro 2020) a 12 e Jude Bellingham, nuovo astro del calcio mondiale, a 15. Gli azzurri si affidano a Federico Chiesa, indicato a 46. Duello franco-inglese anche per il miglior giocatore dove Mbappè, a 7,75, è in vantaggio su Bellingham a 9,50 e Kane a 11. Per l'Italia in evidenza Chiesa e Nicolò Barella, offerti a 46.