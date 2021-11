Rafa Benitez starebbe seguendo Aleksander Golovin. Il centrocampista russo del Monaco è un obbiettivo per il mercato di gennaio, stando a quanto riporta il giornale russo Sovsport. In merito alla possibile trattativa per ora c'è solamente la smentita da parte del ds dell'Everton, Marcel Brands, in cui dichiara: "L'informazione che il Monaco ci ha chiesto per 46 milioni di euro per Golovin è un'assurdità assoluta".