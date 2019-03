David Endt, ex team manager dell'Ajax, ha parlato ai microfoni di Tuttosport: "Ajax-Juve è un classico del calcio europeo, questo sarà il primo incrocio degli ultimi 30 anni che non vivrò da bordo campo. Il 10 aprile sarò allo stadio, speravo in questo sorteggio, seppur ritrovare i bianconeri riapre una ferita mai guarita: la Champions persa ai rigori nel 1996. Le maglie? Una me la diede Boninsegna nel 1978, quella di Del Piero e Nedved sono del 2004. Della finale di Roma ho solo quella di Litmanen".