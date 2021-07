Intervistato da fcinter1908.it, l'ex attaccante dell'Inter, Eder, esprime la propria soddisfazione per quanto finora mostrato in campo dalla Nazionale di Roberto Mancini.



"Ho giocato con tanti di questi ragazzi, da Chiellini a Bonucci, passando per Verratti, Jorginho, Insigne e Immobile. Meritano questa finale, non c'è dubbio. Sono tutti ragazzi stupendi. Prima dell'Europeo ho mandato un messaggio a Bonucci e a mister Mancini, al quale voglio tanto bene perché è stato importante per me. Faccio il mio in bocca al lupo al gruppo per la finale, ieri ho goduto insieme a loro e spero di tornare a godere anche domenica. E' fantastico che l'Italia sia tornata ad essere protagonista dopo le delusioni del recente passato",