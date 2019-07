La sua ultima esperienza in Svezia è stata fallimentare, alla Lazio è arrivato con tante speranze e l'appoggio dei tifosi, che sognavano un "Gascoigne bis": Ravel Morrison non ha mai convinto, quasi sempre ai margini del progetto Lazio. Ora sembra pronto per una nuova chance in Premier.



MERCATO LAZIO - La sua esperienza all'Ostersund è arrivata alla fine, ora il 26enne è in cerca di un nuovo contratto, un nuovo allenatore in grado di puntare forte su di lui. Si sta allenando con lo Sheffield United, potrebbe essere la sua chance: la neo-promossa in Premier League ha bisogno di qualità, e quella di Ravel è immensa, anche se del tutto inespressa.