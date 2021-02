Fermo da un anno esatto, Daniel Sturridge potrebbe proseguire la propria carriera oltreoceano.



Secondo quanto appreso in via esclusiva da Calciomercato.com, l'ex attaccante di Liverpool, Chelsea e Manchester City, rimasto svincolato lo scorso marzo dopo la non felice esperienza al ​Trabzonspor, è ad un passo dall'accettare l'offerta avanzatagli dall'Inter Miami, il club di MLS in cui da qualche mese militano anche le vecchie conoscenze juventine Blaise Matuidi e Gonzalo Higuain.



Accostato anche a diverse società italiane nei mesi scorsi, tra le quali Genoa e Benevento, il 31enne inglese potrebbe sbarcare nel Nuovo Mondo già nei prossimi giorni.



Sturridge vanta 26 presenze e 8 reti nella nazionale dei tre leoni, ma la sua ultima apparizione con la rappresentativa di Sua Maestà, con cui ha disputato anche le fasi finali del Mondiale 2014 e dell'Europeo 2016, risale ormai al lontano 2017.