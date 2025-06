Getty Images

Ex Milan: Mastour riparte da Verona

Cristian Giudici

5 minuti fa



Hachim Mastour ci riprova con il calcio professionistico. Il trequartista italo-marocchino riparte in Serie C dalla Virtus Verona, che lo mette sotto contratto per la prossima stagione fino a giugno 2026 con un'opzione per un altro anno.



Classe 1998 scuola Milan, il trequartista italo-marocchino era libero sul mercato degli svincolati dopo aver lasciato il club marocchino dell'Union Touarga Sportif lo scorso gennaio. Dopodiché ha giocato la Kings League con l'FC Zeta allenata da Cristian Brocchi.



In passato Mastour ha vestito anche le maglie di Reggiana, Malaga (Spagna), Zwolle (Olanda), Lamia (Grecia), Reggina, Carpi e Renaissance Zemamra (Marocco).