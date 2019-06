Fabian Ruiz chiama, James Rodriguez risponde? In conferenza stampa dal ritiro della nazionale spagnola, il centrocampista del Napoli commenta così le voci di mercato sull'interesse del club partenopeo per il trequartista colombiano del Real Madrid, reduce da un prestito biennale al Bayern Monaco: "Sarei felicissimo se venisse a giocare da noi perché è un grandissimo calciatore molto importante che ci darebbe qualcosa in più, poi Ancelotti lo ha già allenato a Madrid".