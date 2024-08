Fantacalcio 24/25: le sorprese da prendere a 1 credito

Getty Images

Difensori

Quei giocatori che fanno la differenza., da avere in rosa, sui quali si può investire una minima spesa e avere un’ottima resa. In ordine – difensori, centrocampisti, attaccanti – abbiamo selezionatoall’asta del. Colpi utili, essenziali, che vi servono anche a coprirvi in caso di infortuni o squalifiche.Classico giocatore sottovalutato. Spesso giocava con Palladino, si candida anche nella difesa a tre di Nesta.Preso da Corvino come sostituto di Pongracic. Difensore centrale. A 1 ci sta, fisico e tanto coraggio.

Con Pecchia spesso terzino, a volte centrale in coppia con Osorio o Circati. Vede la porta. Bella scommessa.Protagonista in B, candidato come titolarissimo anche in A. Forte, possente, ma veloce. Si spinge spesso in avanti.Naturale sostituto di Luperto. È tornato a casa. Giocherà titolare con D’Aversa.Fabregas si fida di lui come terzino destro e dovrebbe trovare spazio anche in A. Sei assist in B.Si è trasformato come braccetto di sinistra. Vanoli ci punta, così come aveva fatto Juric lo scorso anno.

Centrocampisti

Sorpresa del mercato friulano. Classe 2004, dallo Sporting (dopo un prestito all’AZ). Dal quotidiano britannico The Guardian nella lista Next Generation dei migliori 60 calciatori nati nel 2004. Terzino destro, laterale, di spinta.Danese, preso come esterno sinistro. A Zanetti piace, dovrebbe utilizzarlo come titolare.Sottovalutato. Arriva da una brutta stagione a Salerno, ma lo ha voluto Gilardino. Farà il laterale a destra.Esterno. O a destra o a sinistra. Fabregas ci punta tantissimo. E lui ha anche bonus nelle gambe.

Troverà spazio. D’Aversa ci crede. Lui sa esattamente che questa deve essere la sua stagione. A 1 credito merita il rischio.Baroni ha già fatto capire nel pre campionato che punterà su di lui. Attenzione, che se trova continuità diventa interessante.Tete Morente, dall’Elche. Preso per giocare nel ruolo di Almqvist, quindi come esterno a destra. Si può provare, porta qualche bonus.Farà coppia con Ramadani in mezzo al campo. Mediano con tecnica di base buona.

Attaccanti

In B protagonista, Pecchia punta di lui anche in A (dove ha già giocato per altro). A 1 merita attenzione.Potrebbe diventare titolare fisso nell’Udinese. Ha grinta e tiro da fuori. Ottimo investimento.Brillante in B, mentre in A aveva fatto fatica. Però Di Francesco vuole utilizzarlo alla Mazzitelli.Titolare, grintoso, convincente. Si è ambientato l’anno scorso, cerca continuità.Il punto di riferimento davanti sarà Belotti, ma la vera scommessa può essere l’ex Milan Cutrone. Anima del Como in B, pochi crediti e qualche bonus assicurato.

Lo scorso anno, quello d’esordio, è stato tormentato dai problemi fisici. Ma in questo vuole dimostrare le sue qualità. Nel pre campionato ha fatto bene, l’Udinese ci punta.Dovrebbe essere il centravanti titolare del Parma e in B ha segnato cinque reti, ma fornito 10 assist. Questo 2003 è la scommessa low cost perfetta.Per il primo è la grande vera occasione in Serie A e avrà molto spazio. Per il secondo la chance di rivincita, dopo una stagione in chiaroscuro al Monza. Da tenere a mente entrambi.

11 goal in Serie B per l’ex Monza nella scorsa stagione al Venezia. Farò il vice Pohjanpalo, che attirerà tutto l'interesse su di sé all'asta. Ma lui può fare bene, anche subentrando.Si gioca il posto con Mosquera, ma lui pare avere più senso del gol rispetto al collega di reparto. Capoverdiano che nella B olandese ha segnato a raffica. A 1 si può rischiare.